В субботу 33-й тур чемпионата Италии продолжили два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 33-й тур

Эмполи – Наполи – 1:0

Гол: Черри, 4

Верона – Удинезе – начало матча в 21:45

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В первом матче дня Эмполи принимал Наполи. Тосканцы в последних 6 матчах выиграли лишь один раз, потерпев 5 поражений, поэтому каждая следующая неудача приближала их к зоне вылета. Хозяева держали в памяти результат первого круга, когда им в гостях удалось одержать сенсационную победу благодаря эффектному удару в добавленное время Виктора Коваленко. На этот раз украинец, уже традиционно для последних матчей, остался в запасе.

Неожиданно для Наполи Эмполи забил уже на 4-й минуте: Гаяси навесил во вратарскую и Черри головой пробил мимо голкипера. Вскоре автор гола упал в штрафной партенопейцев, но арбитр пенальти не дал. В середине тайма Кварацхелия мог сравнивать, однако Каприле сумел потянуть. Впоследствии Камбьяги был обязан удваивать преимущество Эмполи, но уже обыграв голкипера попал в стойку.

После перерыва Хвича целился под перекладину, но снова мастерство продемонстрировал Каприле. Этот момент стал фактически единственным опасным во втором тайме. Эмполи выстоял и, набрав 31 очко, поднялся на 15-ю строчку турнирной таблицы.

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