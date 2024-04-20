У суботу 33-й тур чемпіонату Італії продовжили два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 33-й тур

Емполі – Наполі – 1:0

Гол: Черрі, 4

Верона – Удінезе – початок матчу о 21:45

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У першому матчі дня Емполі приймав Наполі. Тосканці в останніх 6 матчах виграли лише один раз, зазнавши 5 поразок, тож кожна наступна невдача наближала їх до зони вильоту. Господарі тримали у пам'яті результат першого кола, коли їм у гостях вдалось здобути сенсаційну перемогу завдяки ефектному удару у доданий час Віктора Коваленка. Цього разу українець, вже традиційно для останніх матчів, залишився у запасі.

Несподівано для Наполі Емполі забив вже на 4-й хвилині: Гаясі навісив у воротарський і Черрі головою пробив повз голкіпера. За трохи автор гола впав у штрафному партенопейців, але арбітр пенальті не дав. В середині тайму Кварацхелія міг зрівнювати, однак Капріле зумів потягнути. Згодом Камб'ягі був зобов'язаний подвоювати перевагу Емполі, та вже обігравши голкіпера влучив у стійку.

По перерві Хвіча цілив під поперечину, але знову майстерність продемонстрував Капріле. Цей момент став фактично єдним небезпечним у другому тайму. Емполі вистояв і, набравши 31 очко, піднявся на 15-ту сходинку турнірної таблиці.

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