Кальяри не удержал победу над Ювентусом (2:2) в рамках 32-го тура Серии А. Читайте счет и обзор встречи на "Футбол 24.

Ювентус приехал в гости к Кальяри – потенциально самому слабому своему сопернику с начала весны. Но так было только на бумаге. “Футбол 24” совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как туринцы борются за возвращение в Лигу чемпионов. Нынешний сезон они пропускают из-за дисквалификации.

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Гости были фаворитом, но это больше сработал имидж. Прямо сейчас Кальяри пребывает в значительно лучшей форме, набирает больше очков. За последние три месяца подопечные Массимилиано Аллегри выиграли лишь три матча Серии А... из тринадцати! Идти среди лидеров позволяет гандикап, который команда сделала в первой половине сезона.

Островитяне наоборот – набрали ход уже весной. Не так давно еще остро стоял вопрос борьбы за выживание, а относительно будущего Клаудио Раньери были большие сомнения. Следует заметить, что перерождение не связано с легким календарем. Кальяри успешно играет против грандов – побеждал Аталанту и забирал очки у Интера.

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Со старта отчетного матча Ювентус почувствовал это давление на себе. Хозяева зажимали соперников в их штрафной так, что они могли мечтать лишь о контратаках. В одной из них с острого угла бил Влахович. Это так и остался единственный удар туринцев в створ за весь первый тайм.

Давление Кальяри дало результат даже несмотря на то, что игрокам откровенно не хватало мастерства реализовывать свои моменты. Помогли туринцы, которые не успевали отбиваться организованно и привезли на свои ворота аж два пенальти. Сначала Бремер сыграл в волейбол. Чтобы это заметить, рефери понадобилась помощь видеоассистента. Гаэтано уверенно пробил с 11 метров, хотя не имел такого опыта последние пять лет.

Во втором случае виноват Щенсны. Поляк вообще должен был сегодня не играть из-за травмы носа, но нацепил фиксирующий пластырь и вышел в стартовом составе. В одном из эпизодов Войцех не рассчитал свои силы на выходе и завалил Лувумбу. Второй пенальти пошел бить Йерри Мина и продемонстрировал, почему в сборной Колумбии его всегда выбирают для послематчевых серий 11-метровых.

Ювентус таки имел шанс сократить отставание еще до перерыва, но гол Влаховича справедливо не засчитали из-за офсайда у Кьезы. Достичь своего Душану таки удалось уже во второй половине встречи. На 62-й минуте гости заработали перспективный штрафной удар. Скуффет выстраивал стенку под левоногого Кьезу, а подошел Влахович и элегантно обкрутил препятствие с другой стороны.

Оставалось полчаса, чтобы совершить камбэк. Кальяри на это время решил примерить не себя стиль Ювентуса, сев в глубокую оборону. Это могло бы сработать, потому что туринцы ничего опасного не создавали. Однако за них это сделал Доссена, который срезал мяч в собственные ворота после подачи с фланга.

Последние минуты Ювентус провел на воротах Кальяри, но вырвать победу не смог. Островитяне снова не проиграли сопернику из зоны Лиги чемпионов и пока могу не беспокоиться о вылете. Туринцы остаются третьими, но подарили шанс Болонье закрутить интригу в борьбе за медали.