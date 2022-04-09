Чемпионат Италии 2021/22, 32-й тур

Эмполи – Специя – 0:0

Интер – Верона – начало в 19:00

Кальяри – Ювентус – начало в 21:45

В дебютном матче тура Эмполи принимал Специю. Обе команды соседствовали в турнирной таблице, держась в 1 балле друг от друга и имея 10-11-очковый гандикап от зоны вылета. Подобный расклад выглядел комфортным для Коваленко и Ко, однако хозяев не устраивала даже ничья – безвыигрышная серия тосканцев и так уже составляла 15 матчей. В последний раз тосканцы побеждали именно Специю.

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Коваленко вышел на поле на 83-й минуте и ничем не запомнился. Вообще на поле было довольно скучно. Вспомнить можно было только два выстрела с близкого расстояния в исполнении хозяев и замыкание подачи с углового под перекладину (пробивал Манай) – голкиперы выручили свои команды. Лучший же момент упустил Амиан, который мог вывести Специю вперед с добивания на 86-й минуте – впрочем, выстрел метров с трех накрыли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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