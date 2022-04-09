Чемпіонат Італії 2021/22, 32-й тур

Емполі – Спеція – 0:0

Інтер – Верона – початок о 19:00

Кальярі – Ювентус – початок о 21:45

У дебютному матчі туру Емполі приймав Спецію. Обидві команди були сусідами по турнірній таблиці, тримаючись в 1 заліковому балі один від одного й маючи 10-11-очковий гандикап від зони вильоту. Подібний розклад виглядав комфортним для Коваленка і Ко, однак господарів не влаштовувала навіть нічия – безвиграшна серія тосканців і так вже досягла 15 матчів. Востаннє тосканці перемагали саме Спецію.

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Коваленко вийшов на поле аж на 83-й хвилині й нічим не запам'ятався. Взагалі, на полі було досить нудно. Згадати можна було хіба що два постріли з близької дистанції у виконанні господарів та замикання подачі з кутового під поперечку (пробивав Манай) – голкіпери виручили свої команди. Найкращий же момент змарнував Аміан, який міг вивести Спецію вперед з добивання на 86-й хвилині – втім, постріл метрів з трьох накрили. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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