Тосканцы внесли свою лепту в поддержку украинцев.

Представитель Серии А – Эмполи – оказал гуманитарную помощь пострадавшим от вторжения России украинцам, сообщает официальный сайт "синих".

Милевский приобщился к гуманитарной помощи – экс-звезда Динамо лично разгружал товары

Некоммерческая организация Empoli For Charity транспортировала в Украину 1800 коробок с предметами первой необходимости. К формированию помощи присоединились община Эмполи, ассоциации, компании и простые граждане.

Напомним, Эмполи не первый иностранный клуб, поддержавший украинцев – ранее гуманитарную помощь нашему государству оказали Верона, Бенфика, Реймс и другие.

Россия напала на Украину: Абрамович завез письмо Зеленского кремлю и уходит от санкций, история побега легионера (LIVE)