Эмполи доставил в Украину 1800 коробок гуманитарной помощи
Тосканцы внесли свою лепту в поддержку украинцев.
Представитель Серии А – Эмполи – оказал гуманитарную помощь пострадавшим от вторжения России украинцам, сообщает официальный сайт "синих".
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Некоммерческая организация Empoli For Charity транспортировала в Украину 1800 коробок с предметами первой необходимости. К формированию помощи присоединились община Эмполи, ассоциации, компании и простые граждане.
Напомним, Эмполи не первый иностранный клуб, поддержавший украинцев – ранее гуманитарную помощь нашему государству оказали Верона, Бенфика, Реймс и другие.
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