Милевский приобщился к гуманитарной помощи – экс-звезда Динамо лично разгружал товары
Бывший форвард Динамо Артем Милевский также принялся помогать народу Украины во время войны с российскими оккупантами.
Экс-футболист в своем Instagram выложил фотографию, на которой видно, как Артем помогает носить коробки с гуманитаркой из грузовика.
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"33-й день! Кто чем!" – написал Милевский в комментарии к фото. Напомним, Артем в своей карьере успел поиграть в чемпионатах оккупантов: российском Тосно и белорусском Динамо Брест.
Добавим, что его один из лучших друзей Александр Алиев записался в территориальную оборону Киева, чтобы помочь защищаться от российских захватчиков.
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