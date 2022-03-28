Бывший форвард Динамо Артем Милевский также принялся помогать народу Украины во время войны с российскими оккупантами.

Экс-футболист в своем Instagram выложил фотографию, на которой видно, как Артем помогает носить коробки с гуманитаркой из грузовика.

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"33-й день! Кто чем!" – написал Милевский в комментарии к фото. Напомним, Артем в своей карьере успел поиграть в чемпионатах оккупантов: российском Тосно и белорусском Динамо Брест.

Добавим, что его один из лучших друзей Александр Алиев записался в территориальную оборону Киева, чтобы помочь защищаться от российских захватчиков.

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