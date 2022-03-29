Емполі доставив в Україну 1800 коробок гуманітарної допомоги
Тосканці внесли свою лепту у підтримку українців.
Представник Серії А – Емполі – надав гуманітарну допомогу постраждалим від вторгнення Росії українцям, повідомляє офіційний сайт "синіх".
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Некомерційна організація Empoli For Charity транспортувала до України 1800 коробок з предметами першої необхідності. До формування допомоги долучились громада Емполі, асоціації, компанії та прості громадян.
Нагадаємо, Емполі не перший іноземний клуб, який підтримав українців – раніше гуманітарну допомогу нашій державі надали Верона, Бенфіка, Реймс та інші.
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