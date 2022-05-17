Сборная Украины продолжает подготовку к поединку против Шотландии, а если всё выгорит, то и против Уэльса. Для нашего футбола попадание на ЧМ-2022 критически важно как с моральной точки зрения, так и чисто со спортивной, но пока у Александра Петрака есть огромное количество проблем. Кадров очень не хватает, а найти спарринг-партнёра почти нереально – особенно такого уровня, как Боруссия М, которую неделю назад победили "сине-жёлтые". К счастью, помочь украинцам согласилось Эмполи, которое принимает нашу сборную дома, несмотря на необходимость ехать в Бергамо на матч против Аталанты в субботу.

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Выцепить такого соперника – это успех, хотя на первый взгляд кажется, что дворовая команда из Словении была бы не хуже. Эмполи идет на 14-й позиции в Серии А, выиграв только один матч из последних 20-ти, однако коллектив славится невероятной неуступчивостью. В частности, тосканцы дважды победили Наполи, причем в крайнем поединке они выиграли после 0:2 на 80-ю минуту и ​​оставили партенопейцев без шансов на Скудетто. Интер неделю назад уступал Эмполи дома со счётом 0:2 до 30-й минуты, с Ювентусом получилась перестрелка (2:3), а Милан победил эту команду минимально. Практически в каждом поединке с лидером подопечные Аурелио Адреаццоли давали яростное сопротивление.

Состав тут тоже довольно симпатичный. Нападающий Пинамонти, арендованный у Интера, забил 13 голов в текущем розыгрыше Серии А. Форвард Кутроне, можно вспомнить по выступлениям за Милан, Фиорентину и Вулверхэмптон. Хавбек Журковски (6 голов, 5 ассистов) уже дебютировал за сборную Польши, а его партнёры Штулац и Стоянович выступают в основе сборной Словении. Очень мощный и опытный вратарь Викарио, который дружит с украинской семьей беженцев, нивелирует огромные проблемы в обороне.

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Естественно, это не Барселона, но для спарринга такой опонент выглядит фактически безупречным. Здесь есть кому проверить нашу оборону и фланги и есть кому нагрузить сборную Украины в физическом плане – хотя сегодня явно сыграют не все лидеры. В конце концов, выбирать нам сейчас не приходится, так что стоит поблагодарить Эмполи за поддержку.

Что ждать от сборной Украины в сегодняшнем матче? Как показал поединок против Боруссии М, базовой схемой против шотландских 3-5-2 тренерский штаб видит 4-2-3-1 – эта модель хорошо знакома для наших футболистов, однако Александр Петраков использовал её впервые. Есть очень большое подозрение, что в центре обороны будут наигрывать Матвиенко, ведь при возможности поставить Николая влево его оставили в привычной роли.

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Защитник Шахтера часто начинал свои атаки, а помогать при розыгрыше опускались Сидорчук и Степаненко. Выходило не лучшим образом, но здесь был важен игровой принцип – с прилётом Зинченко и Малиновского разыгрывать мяч будут уже они, а не два опорника УПЛ. По идее, в этой зоне в матче против Эмоли будет всё так же, как и в Германии.

При переходе на схему с тремя центрбэками во втором тайме Александр Петраков попробовал Забарного в роли правого латераля, однако эксперимент оказался не очень удачным. Там, очевидно, нужен профильный футболист. Впрочем, из-за обилия замен после перерыва сделать какие-то глубинные выводы по этой модели затруднительно. Вероятно, 3-4-3 – это запасная модель. По крайней мере, до того момента, пока не увеличится количество фулбеков.

Большой проблемой сборной Украины, кроме кадрового голода, стал выход из-под высокого прессинга. Украинцы пытались преодолевать его через короткие передачи, но получалось весьма плохо – собственно, из-за этого "сине-желтые" и пропустили. Зато круто работала привычная задумка с протягиванием мяча в исполнении Шапаренко, а Беседин неплохо обыгрывался в глубине.

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Кроме того, ярко проявил себя Мудрик, которому запускали длинные передачи на ход под рывки. Михаил в матче против Борусии выглядел главной звездой – и он точно закроет позицию левого вингера. Важно только выйти на пик формы, поэтому сегодня он должен сыграть в старте.

В нападении довольно вероятным является появление Сикана, хотя вряд ли оно планируется в основном составе – при здоровом Довбике и Гармаше наш тренерский штаб будет делать ставку на них. Аналогично во втором тайме можно ожидать и появления Качарабы.

Вряд ли сегодня стоит ожидать Буяльского – поединок в Мёнхенгладбахе показал, что его до сих пор не могут нормально использовать в сборной. С восстановлением Цыганкова вопросов по этой позиции быть не может. Виктор сегодня должен выйти в старте.

Кадровая ситуация

К лагерю сборной Украины присоединились Качараба, Сикан, Зубков и Яремчук. Появления первых двух можно ожидать, а вот Александр и Роман вернулись после матчей на выходных – вероятно, они сыграют только завтра против Риеки. Полностью восстановились от травм Довбык и Цыганков, однако в лазарет загремел Булеца – на утренней тренировке он оступился и получил повреждение связок голеностопа. Трубин же вылетел в расположение молодежной сборной.

Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Миколенко и Лунин присоединятся к команде уже в 20-х числах. Гуцуляк остался в лазарете.

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Ориентировочные составы на матч Эмполи – Украина

Эмполи: Викарио – Стоянович, Романьоли, Исмайли, Какаче – Хендерсон, Асллани, Журковски – Байрами – Кутроне, ла Мантиа

Украина: Бущан – Конопля, Забарный, Матвиенко, Караваев – Степаненко, Шапаренко – Цыганков, Пихалёнок, Мудрик – Довбык

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Сложно спрогнозировать, что будет наигрывать сборная в матче против Эмполи. Очень вероятной кажется отработка игровых связей между центром обороны и опорной зоной в схеме 4-2-3-1, а также эксплуатация таланта Шапаренко и Мудрика. Нападающие будут использоваться в стиле Яремчука в последних матчах за сборную (оттяжка, огромный объем работы, обыгрывание и только затем завершение эпизодов). Впрочем, Украина провела слишком мало матчей, чтобы можно было уверенно обрисовывать тенденции.

В плане результата следует рассчитывать на победу. Эмполи, при всей неуступчивости, идёт внизу таблицы Серии А, пропуская большое количество голов – как и Боруссия М, состав которой выглядел гораздо более перспективно. Украина слишком сильна для итальянского андердога. Тем не менее, счёт матча будет иметь лишь моральное значение – более важно, какой опыт сегодня получат футболисты и тренерский штаб.