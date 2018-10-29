Эмполи – Ювентус – 1:2 – видео голов и обзор матча

В матче 10 тура Серии А Ювентус благодаря дублю Криштиану Роналду победил Эмполи. Смотрите видео голов и обзор матча.

Ювентус в рамках 10 тура Серии А пожаловал в гости к Эмполи. Туринцы столкнулись с сильным сопротивлением хозяев поля, которые открыли счет усилиями Франческо Капуто на 28-й минуте.

Ювентус минимально победил Эмполи, Роналду оформил дубль: 10 тур Серии А, матчи субботы

Во втором тайме настало время Криштиану Роналду. Сначала португалец реализовал пенальти на 54-й минуте встречи, а на 70-й мощным ударом издалека попал в ворота Ивана проведело.

Ювентус после 10 туров имеет 28 очков и лидирует в турнирной таблице, Эмполи на 18-й строчке с 6 пунктами.

Чемпионат Италии 2018/19, 10 тур

Эмполи – Ювентус – 1:2

Голы: Капуто, 28 – Роналду, 54 (пен), 70