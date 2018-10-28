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Емполі – Ювентус – 1:2 – відео голів та огляд матчу

27 жовтня 22:48 1097 Читать на русском
Емполі – Ювентус – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

У матчі 10 туру Серії А Ювентус завдяки дублю Кріштіану Роналду переміг Емполі. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ювентус у рамках 10 туру Серії А завітав у гості до Емполі. Туринці зіштовхнулись із сильним супротивом господарів поля, які відкрили рахунок зусиллями Франческо Капуто на 28-й хвилині.

Ювентус мінімально здолав Емполі, Роналду оформив дубль: 10 тур Серії А, матчі суботи

У другому таймі настав час Кріштіану Роналду. Спочатку португалець реалізував пенальті на 54-й хвилині зустрічі, а на 70-й потужним ударом здалеку влучив у ворота Івана Проведеля.

Ювентус після 10 турів має 28 очок і лідирує в турнірній таблиці, Емполі на 18-й сходинці з 6 пунктами.

Чемпіонат Італії 2018/19, 10 тур

Емполі – Ювентус – 1:2

Голи: Капуто, 28 – Роналду, 54 (пен), 70

Італія10 турКарло Кастеллані (Емполі)

Емполі - Ювентус: Субота 27 жовтня 2018

Емполі
Матч завершено
1 : 2
Ювентус
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Італія Відеоновини Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Емполі - Ювентус Емполі Емполі
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