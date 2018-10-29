Торино и Фиорентина не смогли выявить сильнейшего: 10 тур Серии А, матчи субботы

В 10 туре Серии А Аталанта не испытала проблем в матче с Пармой, а Ювентус благодаря дублю Криштиану Роналду обыграл Эмполи, Торино и Фиорентина разошлись миром.

Аталанта захватила инициативу еще в первом тайме, однако сломить сопротивление соперника удалось лишь во втором. Именно в начале второй половины удалось открыть счет, Гаджиоло срезал мяч в собственные ворота. "Бергамаски" не сбавили обороты и сначала Паломино с передачи Манчини увеличил разрыв, а чуть позже и сам Манчини довел счет до разгромного.

Ювентус отыграл очень непростой выезд на матч с Эмполи, который навязал бой и неожиданно заставил гостей отыгрываться: на 28-й минуте Капуто получил мяч в штрафной и красиво закрутил в дальний нижний угол – 1:0. Впрочем, после перерыва "бьянко-нери" сравняли счёт с пенальти, который заработал Дибала, а реализовал Роналду. На 70-й же минуте Криштиану шедевральным дальним выстрелом в девятку принес Ювентусу победу – 2:1.

Торино и Фиорентина не смогли выявить сильнейшего. Счет был открыт уже на 2 минуте, Бенасси среагировал на отскок мяча и переправил его в ворота. Однако Торино очень быстро сравнял счет. После удара Айны мяч попал в штангу, от нее в спину Лафон и залетел в ворота. Впрочем, после такого начала зрители больше голов не увидели.

Ювентус набрал 28 очков и продолжил возглавлять Серию А. Аталанта набрала 12 очков и поднялась на 12 позицию, Парма с 13 пунктами осталась на 11 месте, а Эмполи остался в зоне вылета, имея в активе всего 6 очков. Фиорентина с 15 пунктами поднялась на 5 позицию, Торино с 14 очками расположился на 9 месте.

Чемпионат Италии 2018/19, 10 тур

Аталанта – Парма – 3:0

Голы: Гаджиоло, 55, (аг), Паломино, 72, Манчини, 80

Эмполи – Ювентус – 1:2

Голы: Капуто, 28 – Роналду, 54 (пен), 70

Торино – Фиорентина – 1:1

Голы: Лафон, 13, (аг) – Бенасси, 2