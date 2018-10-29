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Роналду роскошным голом издалека принес победу Ювентусу в матче с Эмполи

27 октября 21:29 1688 Читати українською
Роналду роскошным голом издалека принес победу Ювентусу в матче с Эмполи
Криштиану Роналду, Миралем Пьянич и Паулу Дибала / соцсети

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду отметился невероятным голом в воротах Эмполи в матче 10 тура Серии А.

В 10 туре Серии А Ювентус приехал в гости к Эмполи. Туринцы благодаря дублю Криштиану Роналду смогли вырвать победу со счетом 2:1.

Ювентус уверенно победил Эмполи, Роналду оформил дубль: 10 тур Серии А, матчи субботы

Второй гол португальца оказался эффектным. Нападающий принял мяч и из-за пределов штрафной мощным ударом попал в девятку ворот Ивана Проведеля.

Ювентус после 10 туров имеет 28 очков и продолжает лидировать в Серии А.

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Италия10 турКарло Кастеллані (Эмполи)

Эмполи - Ювентус: Суббота 27 октября 2018

Эмполи
Матч окончен
1 : 2
Ювентус
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