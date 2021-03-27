"Меня не было в команде, когда произошла эта проблема, о которой рассказывал Дарио Срна в интервью, об этом я узнал уже на базе. Мы все знаем, что Тайсон – эмоциональный парень, эмоции иногда преобладают над здравым смыслом. С чем была связано поведение Тайсона, я не могу сказать, потому что я с командой не тренировался.

Интернасьонал опроверг информацию о предварительном контракте с Тайсоном

Я думаю, он сам понимает, что поступил неправильно – это сто процентов. Даже большие звезды, которые отказывались выходить на замену, они потом извинялись перед командой, общественностью, потому что никогда нельзя быть выше, чем команда, коллектив и клуб.

Я не могу сказать, был ли у Тайсона разговор с руководством, я только слышал, что он тренируется в Счастливом с молодежной командой. Я не думаю, что клуб должен толкать Тайсона, чтобы он просил прощения, это только он может принять решение, чтобы уладить этот конфликт", – признался Степаненко в эфире Денисов Time.

Напомним, бразильца перевели в дубль якобы из-за конфликта во время матча против Ромы. На фоне этого стало больше слухов об уходе Тайсона в Интернасьонал уже летом или посреди сезона.

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