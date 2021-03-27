"У нас есть намерение заполучить Тайсона. Мы знаем, что он заинтересован в возвращении в Интернасьонал, но у нас нет предварительного согласия с ним. Мы отправили Шахтеру письмо, в котором объяснили желание подписать Тайсона, а также то, что у нас нет подписанного предварительного договора.

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Основная цель этого письма – намерение предотвратить обвинения в сторону Интернасьоналя в преследовании спортсмена", – поделился Херрман в комментарии Goal. Добавим, что ранее один из представителей Тайсона заявил, будто бразилец уже подписал предварительное соглашение с новым клубом.

Напомним, ветеран выступает за "горняков" с 2013 года. В текущем сезоне Тайсон провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Недавно звезду перевели в дубль из-за отказа выходить на замену.

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