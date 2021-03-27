"Мене не було в команді, коли сталася ця проблема, про яку розповідав Даріо Срна в інтерв'ю, про це я дізнався вже на базі. Ми всі знаємо, що Тайсон – емоційний хлопець, емоції іноді переважають над здоровим глуздом. З чим була пов'язана поведінка Тайсона, я не можу сказати, тому що я з командою не тренувався.

Інтернасьйонал спростував інформацію про попередній контракт із Тайсоном

Я думаю, він сам розуміє, що вчинив неправильно – це сто відсотків. Навіть великі зірки, які відмовлялися виходити на заміну, вони потім перепрошували у команди, у громадськості, тому що ніколи не можна бути вище, ніж команда, колектив і клуб.

Я не можу сказати, чи була у Тайсона розмова з керівництвом, я тільки чув, що він тренується в Щасливому з молодіжною командою. Я не думаю, що клуб повинен штовхати Тайсона, щоб він просив вибачення, це тільки він може ухвалити рішення, щоб залагодити цей конфлікт", – зізнався Степаненко в ефірі Денисов Time.

Нагадаємо, бразильця перевели в дубль нібито через конфлікт під час матчу проти Роми. На фоні цього побільшало чуток про відхід Тайсона в Інтернасьйонал вже влітку або ж посеред сезону.

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