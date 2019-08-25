Эмери: В матче с Ливерпулем были положительные моменты

Главный тренер Арсенаа Унаи Эмери прокомментировал поражение от Ливерпуля в матче 3 тура АПЛ (1:3).

"В первом тайме мы играли слаженно. У нас были хорошие переводы мяча, у нас были моменты, но пенальти во втором тайме ослабил нас.

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Мы хорошо отреагировали на второй гол. Нам нужно было атаковать и создавать другие моменты в матче.

Да, мы разочарованы поражением, но, смотря на некоторых наших игроков, мы сохраняем оптимизм. Нам нужно становиться лучше во владении мячом, а также в противостоянии прессингу. В этом компоненте Ливерпуль – лучшая команда.

Мы должны быть реалистами, но мы можем приблизиться к ним. Без учета результата, я сегодня видел хорошие отрезки в нашем исполнении", – цитирует Эмери BBC Sport.

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