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Емері: У матчі з Ліверпулем були позитивні моменти

07:30 205 Читать на русском
Емері: У матчі з Ліверпулем були позитивні моменти
Унаї Емері / ФК Арсенал

Головний тренер Арсенаа Унаї Емері прокоментував поразку від Ліверпуля у матчі 3 туру АПЛ (1:3).

41’ Жоель Матіп
49’ Мохамед Салах
59’ Мохамед Салах
 
Лукас Торрейра 85’
41’ Жоель Матіп
49’ Мохамед Салах
59’ Мохамед Салах
85’ Лукас Торрейра

"У першому таймі ми грали злагоджено. У нас були хороше переведення м'яча, у нас були моменти, але пенальті у другому таймі послабив нас.

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Ми добре відреагували на другий гол. Нам потрібно було атакувати і створювати інші моменти в матчі.

Так, ми розчаровані поразкою, але, дивлячись на деяких наших гравців, ми зберігаємо оптимізм. Нам потрібно ставати кращими у володінні м'ячем, а також в протистоянні пресингу. У цьому компоненті Ліверпуль – найкраща команда.

Ми повинні бути реалістами, але ми можемо наблизитися до них. Без урахування результату, я сьогодні бачив хороші відрізки в нашому виконанні", – цитує Емері BBC Sport.

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Ліверпуль - Арсенал Арсенал Арсенал Ліверпуль Ліверпуль Англія Унаї Емері Унаї Емері
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