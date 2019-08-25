Емері: У матчі з Ліверпулем були позитивні моменти

Головний тренер Арсенаа Унаї Емері прокоментував поразку від Ліверпуля у матчі 3 туру АПЛ (1:3).

"У першому таймі ми грали злагоджено. У нас були хороше переведення м'яча, у нас були моменти, але пенальті у другому таймі послабив нас.

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Ми добре відреагували на другий гол. Нам потрібно було атакувати і створювати інші моменти в матчі.

Так, ми розчаровані поразкою, але, дивлячись на деяких наших гравців, ми зберігаємо оптимізм. Нам потрібно ставати кращими у володінні м'ячем, а також в протистоянні пресингу. У цьому компоненті Ліверпуль – найкраща команда.

Ми повинні бути реалістами, але ми можемо наблизитися до них. Без урахування результату, я сьогодні бачив хороші відрізки в нашому виконанні", – цитує Емері BBC Sport.

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