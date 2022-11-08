"Все дело было в том, чтобы держать мяч, сохранять спокойствие, особенно для защитников. Раньше было много длинных передач на меня и Ингса, и мы боролись с защитниками. Мы тратили много энергии на борьбу. Теперь, когда мяч у нас, мы делаем больше передач, нам становится легче, потому что у нас больше времени.

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 3:1 – видео голов и обзор триумфального старта Эмери в АПЛ

За 3 часа до матча, никто не представлял, кто выйдет в старте. Это была игра, но все в нее поверили, и мы все были вовлечены. Обычно предыдущие менеджеры называли состав накануне или каким-либо образом уведомляли вас об этом. Эмери заставлял нас гадать, но независимо от того, какую команду он выставил, результат в конце дня был. Все усердно работали и были готовы воплощать план на игру.

Против больших команд, я не знаю почему, мы, кажется, показали хорошую игру. Нам нужно делать это еженедельно. Мы набрали три очка в воскресенье, но не просто выиграли, мы выиграли со стилем. Мы забивали хорошие голы и создавали моменты, хорошо защищали штрафную площадку. Это было действительно хорошее выступление", – цитирует Уоткинса BirminghamMail.

Манчестер Юнайтед бесславно проиграл Астон Вилле, Ньюкасл снял скальп с Саутгемптона, Вест Хэм отдал очки Кристал Пэлас