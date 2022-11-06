Унаи Эмери дебютировал в должности наставника Астон Виллы победой над Манчестер Юнайтед. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Поединок на Вилла Парк начался роскошно для хозяев. Уже на 7-й минуте Леон Бейли вывел бирмингемцев вперед, пробив мимо Де Хеа в дальний угол. Не заставил себя ждать и второй гол, автором которого стал Люка Динь. Француз удачно исполнил штрафной.

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Перед перерывом Люк Шоу не без помощи рикошета возродил интригу, но последнее слово было за командой Эмери. На старте второго тайма Рэмзи установил окончательный счет – 3:1.

Любопытно, что уже в четверг Манчестер Юнайтед может взять реванш. Команда Эрика Тен Хага примет Астон Виллу на Олд Траффорд в поединке Кубка лиги.