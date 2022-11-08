"Уся справа була в тому, щоб тримати м'яч, зберігати спокій, особливо для захисників. Раніше було багато довгих передач на мене та Інгса, і ми боролися із захисниками. Ми витрачали багато енергії на боротьбу. Тепер, коли м'яч у нас, ми робимо більше передач, нам стає легше, бо маємо більше часу.

Астон Вілла – Манчестер Юнайтед – 3:1 – відео голів і огляд тріумфального старту Емері в АПЛ

За 3 години до матчу, ніхто не мав уявлення, хто вийде у старті. Це була гра, але всі в неї повірили, і ми всі були залучені. Зазвичай попередні менеджери називали склад напередодні або якимось чином повідомляли вам про це. Емері змушував нас гадати, але незалежно від того, яку команду він виставив, результат наприкінці дня був. Всі старанно працювали і були готові втілювати план на гру.

Проти великих команд, я не знаю чому, ми, здається, показали гарну гру. Нам потрібно робити це щотижня. Ми набрали три очки у неділю, але не просто виграли, ми виграли зі стилем. Ми забивали хороші голи та створювали моменти, добре захищали штрафний майданчик. Це був справді добрий виступ", – цитує Уоткінса BirminghamMail.

Манчестер Юнайтед безславно програв Астон Віллі, Ньюкасл зняв скальп з Саутгемптона, Вест Хем віддав очки Крістал Пелас