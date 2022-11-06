Англия, АПЛ, 15-й тур

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 3:1

Голы: Бейли, 7, Динь, 11, Ремзи, 49 – Ремзи, 45 (аг.)

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2

Голы: Бенрама, 20 – Заха, 41, Крессвелл, 90+4 (аг.)

Саутгемптон – Ньюкасл – 1:4

Голы: Перро, 88 – Альмирон, 35, Вуд, 58, Віллок, 62, Гимараес, 90+1

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Астон Вила неожиданно легко одолела Манчестер Юнайтед. Бейли вывел "львов" вперед в начале матча, а на одиннадцатой минуте счет был уже 2:0 – Динь со штрафного попал в ворота вплотную к левой стойке. Буэндия вскоре мог хоронить "красных дьяволов", но пробил выше ворот. Гарначо и Роналду в середине тайма могли сокращать, но переиграть Мартинеса не смогли. За минуту до перерыва гости все-таки забили – мяч срикошетил от Рэмзи. Сразу после отдыха виновник реабилитировался, ударом в девятку второй раз записав свое имя в протокол. Победа принесла команде Эмери 15 очков и подняла на 13-ю строчку, Ман Юнайтед с 23 пунктами остался пятым.

Вест Хэм в добавленное время потерял ничью с Кристал Пелас. Хозяева забили первыми в середине первой сорокапятиминутки усилиями Бенрама, однако на перерыв ушли при равном счете – Заха в конце тайма сполна воспользовался ошибкой соперника. На четвертой добавленной Олисе благодаря рикошету принес "орлам" 9 строчку (19 очков). Экс-команда Ярмоленко с 14 баллами пятнадцатая.

Ньюкасл продолжает подниматься по турнирной таблице на вершину АПЛ. В этот раз жертвой "сорок" стал Саутгемптон. "Святые" впервые пропустили незадолго до перерыва. Несмотря на неплохие попытки отыграться, гости в середине второго тайма в течение четырех минут получили еще два гола и потеряли шансы хотя бы на ничью. За минуту до завершения основного времени Перро забил гол престижа, но сразу получил ответ от Гимараес в виде четвертого мяча. Как следствие, Ньюкасл набрал 27 очков и поднялся в топ-3 АПЛ, Саутгемптон – восемнадцатый.

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