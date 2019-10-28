Эмери пожаловался на ужасную работу VAR, который забрал у Арсенала победу над Кристал Пэлас

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери выразил свое недовольство работой Видеоасистента рефери на матче 10 тура АПЛ против Кристал Пэлас (2: 2).

"Я не понимаю реакцию судьи и VAR. На прошлой неделе они не использовали систему в моменте с пенальти в нашу пользу, но мы уважаем это. Две недели назад должен был быть пенальти за фол на Пепе в матче с Борнмутом, они не стали проверять, окей. Я не понимаю.

Сенсационный камбэк с драматической развязкой в видеообзоре матча Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2

Отмененный гол Сократиса – плохое решение. Мы заслуживали победы, ведь хорошо отреагировали после того, как они сравняли счет, мы забили, но гол не засчитали.

Кроме пенальти мы не позволили создать много моментов у наших ворот. Мы очень хорошо отреагировали, болельщики помогали нам забить третий гол и выиграть матч в последние минуты, но этого не произошло", – приводит слова Эмери ВВС.

Напомним, что под занавес встречи Арсенал, казалось, забил победный гол, однако рефери Мартин Аткинсон отменил гол Папастатопулоса после консультации с VAR.

Манчестер Юнайтед одолел Норвич, Арсенал упустил победу над Кристал Пэлас: 10-й тур АПЛ, матчи воскресенья