toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - КАРПАТЫ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Эмери пожаловался на ужасную работу VAR, который забрал у Арсенала победу над Кристал Пэлас

00:55 12 Читати українською
Эмери пожаловался на ужасную работу VAR, который забрал у Арсенала победу над Кристал Пэлас
Унаи Эмери / Reuters

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери выразил свое недовольство работой Видеоасистента рефери на матче 10 тура АПЛ против Кристал Пэлас (2: 2).

7’ Сократис Папастатопулос
9’ Давид Луис
 
Лука Миливоевич 32’
Джордан Айю 52’
7’ Сократис Папастатопулос
9’ Давид Луис
32’ Лука Миливоевич
52’ Джордан Айю

"Я не понимаю реакцию судьи и VAR. На прошлой неделе они не использовали систему в моменте с пенальти в нашу пользу, но мы уважаем это. Две недели назад должен был быть пенальти за фол на Пепе в матче с Борнмутом, они не стали проверять, окей. Я не понимаю.

Сенсационный камбэк с драматической развязкой в видеообзоре матча Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2

Отмененный гол Сократиса – плохое решение. Мы заслуживали победы, ведь хорошо отреагировали после того, как они сравняли счет, мы забили, но гол не засчитали.

Кроме пенальти мы не позволили создать много моментов у наших ворот. Мы очень хорошо отреагировали, болельщики помогали нам забить третий гол и выиграть матч в последние минуты, но этого не произошло", – приводит слова Эмери ВВС.

Напомним, что под занавес встречи Арсенал, казалось, забил победный гол, однако рефери Мартин Аткинсон отменил гол Папастатопулоса после консультации с VAR.

Манчестер Юнайтед одолел Норвич, Арсенал упустил победу над Кристал Пэлас: 10-й тур АПЛ, матчи воскресенья

blog_ava
В Германии запасной игрок "привез" пенальти, находясь за пределами поля
27 октября
903
Теги
Арсенал - Кристал Пэлас Арсенал Арсенал Англия Унаи Эмери Унаи Эмери Видеоассистент арбитра (VAR)
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
17
час
:
13
мин
Парма
20:00
Верона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук