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Сенсационный камбэк с драматической развязкой в видеообзоре матча Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2

27 октября 23:39 12 Читати українською
Сенсационный камбэк с драматической развязкой в видеообзоре матча Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2
Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2 – видео голов и обзор матча

Одна из разновидностей лондонского дерби завершился разделением очков между Арсеналом и Кристал Пэлас. Смотрите видео голов и главных моментов матча на сайте "Футбол 24".

7’ Сократис Папастатопулос
9’ Давид Луис
 
Лука Миливоевич 32’
Джордан Айю 52’
7’ Сократис Папастатопулос
9’ Давид Луис
32’ Лука Миливоевич
52’ Джордан Айю

"Канониры" роскошно начали игру и уже на 10 минуте получили преимущество в два гола – отличились центрбеки Сократис Папастатопулос и Давид Луис. Команда Эмери, видимо, и сама поверила, что дело сделано, потому ослабила давление на ворота соперника. Расплата пришла еще в первом тайме – Миливоевич реализовал пенальти за фол Чемберса.

Арсенал не сделал выводов в перерыве и пропустил в дебюте второго тайма от форварда "орлов" Джордана Айю. После этого хозяева создали несколько опасных моментов и даже забили под занавес встречи. Сократис мог сделать дубль, но вмешался VAR, который отменил гол грека – 2:2.

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Арсенал - Кристал Пэлас Арсенал Арсенал Англия Видеоновости Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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