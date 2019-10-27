Сенсационный камбэк с драматической развязкой в видеообзоре матча Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2

Одна из разновидностей лондонского дерби завершился разделением очков между Арсеналом и Кристал Пэлас. Смотрите видео голов и главных моментов матча на сайте "Футбол 24".

"Канониры" роскошно начали игру и уже на 10 минуте получили преимущество в два гола – отличились центрбеки Сократис Папастатопулос и Давид Луис. Команда Эмери, видимо, и сама поверила, что дело сделано, потому ослабила давление на ворота соперника. Расплата пришла еще в первом тайме – Миливоевич реализовал пенальти за фол Чемберса.

Арсенал не сделал выводов в перерыве и пропустил в дебюте второго тайма от форварда "орлов" Джордана Айю. После этого хозяева создали несколько опасных моментов и даже забили под занавес встречи. Сократис мог сделать дубль, но вмешался VAR, который отменил гол грека – 2:2.

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