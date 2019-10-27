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Ньюкасл расписал ничью с Вулверхэмптоном: 10-й тур АПЛ, матчи воскресенья

17:56 17 Читати українською
Ньюкасл расписал ничью с Вулверхэмптоном: 10-й тур АПЛ, матчи воскресенья
Ньюкасл – Вулверхемптон – 1:1 / официальный сайт АПЛ

Ньюкасл в поединке 10-го тура в меньшинстве удержал ничью с "волками" (1: 1). Отчет матча читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 10-й тур

Ньюкасл – Вулверхемптон – 1:1

Голы: Ласселс, 37 – Джонні, 73

Красная карточка: Ш. Лонгстафф, 83 (Ньюкасл)

Арсенал – Кристал Пэлас – начало матча в 18:30

Ливерпуль – Тоттенхем – начало матча в 18:30

Норвич – Манчестер Юнайтед – начало матча в 18:30

В воскресном матче 10-го тура АПЛ Ньюкасл принимал Вулверхэмптон. "Сороки" выглядели несколько агрессивнее, мог забивать Альмирон, но его удару не хватило совсем немного точности – рядом со штангой. А на 37-й хозяева таки открыли счет – Ласселс головой замкнул подачу Федерико Фернандеса с правого фланга. После перерыва Диогу Жота мог сравнивать, но его удару не хватило точности. Он же был и самым активным в течение всего тайма, но забить удалось его партнеру – Джонни удачно сыграл на добивании после подачи с фланга. На 83-й хозяева остались в меньшинстве, но "волки" этим воспользоваться не успели – 1:1.

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