Емері визначився з новим капітаном Арсенала

Головний тренер Арсенала Унаї Емері обрав нового капітана клубу – Джака після конфлікту з уболівальниками втратив це право.

"Ми спілкувалися з Месутом Озілом. Мені було цікаво дізнатися, що він думає про цю ситуацію (щодо конфлікту вболівальників з Гранітом Джакою – прим.). У нас відбулась хороша розмова. Завтра Месут зіграє. Нам необхідні його якості, його навички. Думаю, він здатний допомогти Арсеналу на полі. Чи одягне Озіл капітанську пов’язку замість Джаки? Так, це можливо", – наводить слова Емері видання Metro.

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Нагадаємо, Озіл з 2013 року виступає за лондонську команду, куди перейшов з мадридського Реала. Контракт гравця з "канонірами", згідно якого 30-річний півзахисник заробляє 350 тисяч фунтів на тиждень, розрахований до 30 червня 2021 року. Портал transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро. У нинішньому сезоні хавбек взяв участь лише у двох матчах у всіх турнірах.

Завтра, 30 жовтня, в рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Арсенал на виїзді зустрінеться з Ліверпулем. Початок зустрічі о 21:30.

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