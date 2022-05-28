Вчера главарь так называемой "ДНР" снова начал разгонять чушь о возрождении "настоящего" Шахтера.

Двое воспитанников Шахтера воевали на стороне "Л/ДНР": одного убили, другой ранен, – источник

""Эмемемщик, ты и создать – это разные вещи. Ты только что-то чужое спи**ить можешь, но это временно", – написал Белик, прикрепив фото Пушилина в образе клоуна.

Интересно, что в декабре 2020 года деятели "ДНР" уже создавали новый ФК Шахтер, который никак не связан с оригинальным клубом. Впрочем, уже через 2 года террористы намерены образовать клуб с таким же названием, что свидетельствует о том, что жизнь команды прекратилась меньше, чем за 2 года.

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