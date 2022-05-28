"Эмемемщик, ты только что-то чужое спи**ить можешь": Белик ответил вождю "ДНР", который мечтает создать "свой" Шахтер
Бывший нападающий Шахтера Алексей Белик по достоинству оценил абсурдные идеи идиота Дениса Пушилина.
Вчера главарь так называемой "ДНР" снова начал разгонять чушь о возрождении "настоящего" Шахтера.
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""Эмемемщик, ты и создать – это разные вещи. Ты только что-то чужое спи**ить можешь, но это временно", – написал Белик, прикрепив фото Пушилина в образе клоуна.
Интересно, что в декабре 2020 года деятели "ДНР" уже создавали новый ФК Шахтер, который никак не связан с оригинальным клубом. Впрочем, уже через 2 года террористы намерены образовать клуб с таким же названием, что свидетельствует о том, что жизнь команды прекратилась меньше, чем за 2 года.
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