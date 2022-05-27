"Тот Шахтер – а теперь не Шахтер, а Шахтар – поменял уже прописку. В этом виде он клуб одного из олигархов Ахметова. То есть он был львовский, то киевский. Сейчас их везде выгоняют-прогоняют, я не знаю, какая у него прописку сейчас. Ну, этот клуб уже к Донецку не имеет никакого отношения.

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Кому играть, я думаю, найдем. Я вам скажу, что уже есть определенные инициативы по поводу того, чтобы появился настоящий Шахтер. Есть где играть настоящему Шахтеру, есть уже предложения по спонсорам. Я думаю, что будут желающие сыграть с ней из других регионов Российской Федерации", – цитирует Пушилина Sports.ru со ссылкой на Ріа-Спорт.

Самое забавное, что в декабре 2020 года в Донецке создали новый ФК Шахтер, никак не связанный с оригинальным клубом. Впрочем, уже через 2 года террористы намерены организовать клуб с таким названием, что свидетельствует о том, что жизнь команды прекратилась меньше, чем за 2 года.

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