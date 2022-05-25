"Наверное, вы где-то читали о "мобилизации" в так называемых "ДНР/ЛНР". Думающие люди, наверное, даже о ней что-то понимают. Могу и я кое-что рассказать...

Умер легендарный экс-игрок Шахтера – бронзовый призер Олимпиады, который поддерживал "ДНР"

Возможно, вы и не слышали о таких людях – Александр Воскобойник (играл за Шахтер) и Вадим Солодкий (Металлург Донецк). Оба – воспитанники Шахтера, играли в 90-х. Воскобойника еще болельщики доставали кричалкой: "Что на поле за покойник? Это Саша Воскобойник!".

Обоих "замели" на улицах Донецка воевать. Воск тяжело ранен в ноги, Солод убит. Воска отвезли в Новоазовск, там даже нашатыря нет в больнице, потом в Москву... Я его знаю лично..." – написал в Telegram российский комментатор Алексей Андронов.