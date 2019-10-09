toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЛИТВА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Эллардайс оценил шансы Манчестер Юнайтед покинуть АПЛ

06:00 17 Читати українською
Эллардайс оценил шансы Манчестер Юнайтед покинуть АПЛ
Алекс Фергюсон и Сэм Эллардайс / Фото Sky Sports

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс пессимистично обрисовал перспективы Манчестер Юнайтед в чемпионате Англии.

"Когда сезон начинался, на бумаге у МЮ была замечательная команда. Если уверенность исчезла, а травмы постоянно мешают, то мне не кажется чем-то невозможным то, что они попали в такую ​​кучу проблем.

Сульшер не потеряет должность наставника Манчестер Юнайтед – он одержал 2 победы на старте АПЛ

МЮ мало забивает, и это становится реальной проблемой. Надеюсь, они не вылетят в Чемпионшип, но пока они движутся по этому пути.

На Сульшера ожидает большая работа. Я знаю, что они говорят о том, что МЮ перестраиваются. Окей, но ты не можешь продать своего лучшего форварда и никем его не заменить. Это огромная проблема. Где они собираются найти такого нападающего, как им хочется?", – цитирует Эллардайса talk Sport.

После 8-ми туров АПЛ "красные дьяволы" находятся на 12-й строчке, имея в активе 9 очков.

Чемпіонський стиль Ліверпуля, Сіті імпотентний без де Брюйне, Ювентус навів лад, Кріш поцілував Дибалу – огляд вікенду

blog_ava
Экс-динамовец Бетао пожаловался на проблемную жизнь в Украине – расизм, еда и невоспитанность украинцев
8 октября
687
Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Сэм Эллардайс Сэм Эллардайс Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Украина – Литва: прогноз на матч квалификации Евро-2020
    Євро-2020 — 8 окт482 Украина – Литва: прогноз на матч квалификации Евро-2020
15
час
:
16
мин
Германия
21:45
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук