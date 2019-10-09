Эллардайс оценил шансы Манчестер Юнайтед покинуть АПЛ

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс пессимистично обрисовал перспективы Манчестер Юнайтед в чемпионате Англии.

"Когда сезон начинался, на бумаге у МЮ была замечательная команда. Если уверенность исчезла, а травмы постоянно мешают, то мне не кажется чем-то невозможным то, что они попали в такую ​​кучу проблем.

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МЮ мало забивает, и это становится реальной проблемой. Надеюсь, они не вылетят в Чемпионшип, но пока они движутся по этому пути.

На Сульшера ожидает большая работа. Я знаю, что они говорят о том, что МЮ перестраиваются. Окей, но ты не можешь продать своего лучшего форварда и никем его не заменить. Это огромная проблема. Где они собираются найти такого нападающего, как им хочется?", – цитирует Эллардайса talk Sport.

После 8-ми туров АПЛ "красные дьяволы" находятся на 12-й строчке, имея в активе 9 очков.

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