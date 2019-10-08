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Сульшер не потеряет должность наставника Манчестер Юнайтед – он одержал 2 победы на старте АПЛ

07:30 82 Читати українською
Сульшер не потеряет должность наставника Манчестер Юнайтед – он одержал 2 победы на старте АПЛ
Уле Гуннар Сульшер / официальный сайт АПЛ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер удержится на посту главного тренера, несмотря на неудачный старт сезона манкунианцев.

72’ Метью Лонгстафф
 
72’ Метью Лонгстафф

Норвежский специалист не потерял доверие боссов МЮ, сообщает Daily Mail.

Очередное фиаско Манчестер Юнайтед в видеообзоре матча с Ньюкаслом – 0:1

По информации издания, Сульшер не потеряет свой пост после поражения от Ньюкасла (0:1) в 8-м туре Премьер-лиги. Тренер сохранил поддержку семьи владельцев Юнайтед Глейзеров, а также исполнительного вице-президента "красных дьяволов" Эда Вудворда. Руководство клуба продолжает верить в проект 46-летнего норвежца и не рассматривает вариант с его увольнением.

К слову, Манчестер Юнайтед победил лишь в двух матчах из 8-ми в нынешнем первенстве Англии. МЮ под руководством Уле Гуннара Сульшера находится на 12-й строчке в АПЛ.

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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Эд Вудворд
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