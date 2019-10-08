Сульшер не потеряет должность наставника Манчестер Юнайтед – он одержал 2 победы на старте АПЛ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер удержится на посту главного тренера, несмотря на неудачный старт сезона манкунианцев.

Норвежский специалист не потерял доверие боссов МЮ, сообщает Daily Mail.

Очередное фиаско Манчестер Юнайтед в видеообзоре матча с Ньюкаслом – 0:1

По информации издания, Сульшер не потеряет свой пост после поражения от Ньюкасла (0:1) в 8-м туре Премьер-лиги. Тренер сохранил поддержку семьи владельцев Юнайтед Глейзеров, а также исполнительного вице-президента "красных дьяволов" Эда Вудворда. Руководство клуба продолжает верить в проект 46-летнего норвежца и не рассматривает вариант с его увольнением.

К слову, Манчестер Юнайтед победил лишь в двух матчах из 8-ми в нынешнем первенстве Англии. МЮ под руководством Уле Гуннара Сульшера находится на 12-й строчке в АПЛ.

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