Еллардайс оцінив шанси Манчестер Юнайтед покинути АПЛ

Колишній головний тренер збірної Англії Сем Еллардайс песимістично змалював перспективи Манчестер Юнайтед у чемпіонаті Англії.

"Коли сезон починався, на папері у МЮ була чудова команда. Якщо впевненість зникла, а травми постійно заважають, то мені не здається чимось неможливим те, що вони потрапили в таку купу проблем.

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МЮ мало забиває, і це стає реальною проблемою. Сподіваюся, вони не вилетять в Чемпіоншип, але поки вони рухаються цим шляхом.

На Сульшера чекає велика робота. Я знаю, що вони говорять про те, що МЮ перебудовуються. Окей, але ти не можеш продати свого найкращого форварда і ніким його не замінити. Це величезна проблема. Де вони збираються знайти такого нападника, як їм хочеться?", – цитує Еллардайса talk Sport.

Після 8-ми турів АПЛ "червоні дияволи" перебувають на 12-й сходинці, маючи в активі 9 очок.

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