Наставник Вест Бромвича Сем Эллардайс был очень счастлив после ничьей с Ливерпулем (1:1) в 15-м туре АПЛ.

"Это было прекрасно. Нужно было много обороняться против качественной команды с фантастической статистикой в домашних матчах. Мы пытались максимально испортить планы Ливерпуля. Мы должны были вывести их из себя в первом тайме.

Громкий камбэк Эллардайса в видеообзоре матча Ливерпуль – Вест Бромвич

Ливерпуль всегда берет игру на себя, хотя я не думаю, что они много били по воротам. Я не видел, чтобы на кипера Сэма Джонстона было большое давление. Это показывает, насколько хорошо мы их сдерживали. Люди скажут, что нам повезло, но это было хорошое заявление от игроков. Они воспользовались своим шансом на чужой половине поля.

Я думаю, действительно хорошая организация была ключевым моментом. Мы изо всех сил старались свести на нет потуги лучшей команды в этой лиге на ее собственном поле. Какую фантастическую работу выполнили игроки! Я просто рад, что мы сыграли вничью", – сказал Эллардайс в комментарии BBC Sports.

К слову, Ливерпуль сохранил лидерство в АПЛ (32 зачетные баллы), а Вест Бромвич остался на предпоследней строчке с 8 пунктами.

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