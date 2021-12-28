Наставник Вест Бромвіча Сем Еллардайс був дуже щасливий після нічиєю з Ліверпулем (1:1) у 15-му турі АПЛ.

"Це було пречудово. Потрібно було багато оборонятися проти якісної команди з фантастичною статистикою в домашніх матчах. Ми намагались максимально зіпсувати плани Ліверпуля. Ми повинні були вивести їх з себе в першому таймі.

Гучний камбек Еллардайса у відеоогляді матчу Ліверпуль – Вест Бромвіч

Ліверпуль завжди бере гру на себе, хоча я не думаю, що вони багато били по воротах. Я не бачив, щоб на кіпера Сема Джонстона був великий тиск. Це показує, наскільки добре ми їх стримували. Люди скажуть, що нам пощастило, але це була гарна заява від гравців. Вони скористалися своїм шансом на чужій половині поля.

Я думаю, дійсно хороша організація була ключовим моментом. Ми щосили намагалися звести нанівець потуги найкращої команди в цій лізі на її власному полі. Яку фантастичну роботу виконали гравці! Я просто радий, що ми зіграли внічию", – сказав Еллардайс у коментарі BBC Sports.

До слова, Ліверпуль зберіг лідерство в АПЛ (32 залікові бали), а Вест Бромвіч залишився на передостанній сходинці з 8 пунктами.

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