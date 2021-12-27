Ливерпуль сыграл вничью с Вест Бромвичем в рамках 15-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Сэм Эллардайс дебютировал в Вест Бромвиче с разгромного поражения против Астон Виллы, но уже в следующем матче Биг Сэм начал спасать команду от вылета.

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Эллардайс никогда не проигрывал Ливерпулю Юргена Клоппа на Энфилде, и сегодняшний матч традицию не прервал. Хозяева забили первыми благодаря Мане, но Аджаи в конце игры сравнял счет.

После этого матча Ливерпуль остался на первом месте, на три очка опережая ближайшего преследователя. Вест Бромвич все также предпоследний.

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