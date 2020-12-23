Главный тренер английского Вест Бромвича Сэм Эллардайс начал "игры разума" ради спасения своей новой команды от вылета. Для начала досталось лондонскому Арсеналу.

"Если Арсенал сейчас в восьмерке худших, то безусловно я считаю их конкурентами в борьбе за сохранение места в Премьер-лиге.

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Поражение от Манчестер Сити, пусть и не в АПЛ, истощило их. Теперь перед ними встанет вопрос, что случилось. Они будут удивляться местом внизу таблицы. Они будут размышлять над тем, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию. Я знаю, что делать в таких ситуациях, и надеюсь убедить игроков отреагировать правильно.

Надеюсь, что мы сможем оказать давление на Арсенал в очном поединке, потому что ныне им не хватает уверенности в себе. Мы постараемся их обыграть, как и любой другой клуб последней восьмерки", – цитирует Биг Сэма BBC Sport.

Отметим, что ВБА в данный момент занимает 19-е место в дивизионе, набрав 7 очков. Тем временем "канониры" – 15-е (14 пунктов). Матч Вест Бромвич – Арсенал состоится 2 января на Хоторнс.

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