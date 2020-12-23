Эллардайс изысканно поиздевался над положением Арсенала
Главный тренер английского Вест Бромвича Сэм Эллардайс начал "игры разума" ради спасения своей новой команды от вылета. Для начала досталось лондонскому Арсеналу.
"Если Арсенал сейчас в восьмерке худших, то безусловно я считаю их конкурентами в борьбе за сохранение места в Премьер-лиге.
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Поражение от Манчестер Сити, пусть и не в АПЛ, истощило их. Теперь перед ними встанет вопрос, что случилось. Они будут удивляться местом внизу таблицы. Они будут размышлять над тем, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию. Я знаю, что делать в таких ситуациях, и надеюсь убедить игроков отреагировать правильно.
Надеюсь, что мы сможем оказать давление на Арсенал в очном поединке, потому что ныне им не хватает уверенности в себе. Мы постараемся их обыграть, как и любой другой клуб последней восьмерки", – цитирует Биг Сэма BBC Sport.
Отметим, что ВБА в данный момент занимает 19-е место в дивизионе, набрав 7 очков. Тем временем "канониры" – 15-е (14 пунктов). Матч Вест Бромвич – Арсенал состоится 2 января на Хоторнс.
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