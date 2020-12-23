Головний тренер англійського Вест Бромвіча Сем Еллардайс розпочав "ігри розуму" задля порятунку своєї нової команди від вильоту. Для початку дісталося лондонському Арсеналу.

"Якщо Арсенал зараз у вісімці найгірших, то безумовно я вважаю їх конкурентами в боротьбі за збереження місця у Прем'єр-лізі.

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Поразка від Манчестер Сіті, хай і не в АПЛ, виснажила їх. Тепер перед ними постане питання, що трапилося. Вони дивуватимуться місцю внизу таблиці. Вони роздумуватимуть над тим, що потрібно зробити, щоб змінити ситуацію. Я знаю, що робити в таких ситуаціях, і сподіваюсь переконати гравців відреагувати правильно.

Сподіваюся, що ми зможемо вчинити тиск на Арсенал в очному поєдинку, бо зараз їм бракує впевненості в собі. Ми намагатимемося їх обіграти, як і будь-який інший клуб останньої вісімки", – цитує Біг Сема BBC Sport.

Відзначимо, що ВБА наразі посідає 19-те місце в дивізіоні, набравши 7 очок. Натомість "каноніри" – 15-ті (14 пунктів). Матч Вест Бромвіч – Арсенал відбудеться 2 січня на Хоторнс.

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