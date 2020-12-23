Еллардайс вишукано познущався зі становища Арсенала
Головний тренер англійського Вест Бромвіча Сем Еллардайс розпочав "ігри розуму" задля порятунку своєї нової команди від вильоту. Для початку дісталося лондонському Арсеналу.
"Якщо Арсенал зараз у вісімці найгірших, то безумовно я вважаю їх конкурентами в боротьбі за збереження місця у Прем'єр-лізі.
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Поразка від Манчестер Сіті, хай і не в АПЛ, виснажила їх. Тепер перед ними постане питання, що трапилося. Вони дивуватимуться місцю внизу таблиці. Вони роздумуватимуть над тим, що потрібно зробити, щоб змінити ситуацію. Я знаю, що робити в таких ситуаціях, і сподіваюсь переконати гравців відреагувати правильно.
Сподіваюся, що ми зможемо вчинити тиск на Арсенал в очному поєдинку, бо зараз їм бракує впевненості в собі. Ми намагатимемося їх обіграти, як і будь-який інший клуб останньої вісімки", – цитує Біг Сема BBC Sport.
Відзначимо, що ВБА наразі посідає 19-те місце в дивізіоні, набравши 7 очок. Натомість "каноніри" – 15-ті (14 пунктів). Матч Вест Бромвіч – Арсенал відбудеться 2 січня на Хоторнс.
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