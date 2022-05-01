Чемпионат Испании 2021/22, 34-й тур

Эльче – Осасуна – 1:1

Голы: Милья, 84 – Будимир, 67 (пен)

Гранада – Сельта – начало в 17:15

Райо Вальекано – Реал Сосьедад – начало в 19:30

Программу дня в Испании открывала битва у Эльче между Эльче и Осасуной. Хозяева держались на дистанции в 8 очков от зоны вылета, однако аутсайдеры могли сократить отставание – именно поэтому нужно было побеждать памплонцев. Тем более что гости серьёзных турнирных задач не имеют.

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Гости за весь матч провели всего 5 ударов по воротам, но именно они открыли счёт с пенальти на 67-й минуте. Его реализовал Будимир – Анте стал первым футболистом Осасуны, которому удалось забить в шести турах Ла Лиги подряд. Впрочем, Элче работал гораздо активнее – и на 84-й минуте команда тоже была вознаграждена голом. Героем стал Милья, замкнувший подачу из углового. 1:1! Именно с этими цифрами на табло встреча и завершилась.

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