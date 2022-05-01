Чемпіонат Іспанії 2021/22, 34-й тур

Ельче – Осасуна – 1:1

Голи: Мілья, 84 – Будімір, 67 (пен)

Гранада – Сельта – початок о 17:15

Райо Вальєкано – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Програму дня в Іспанії відкривала битва в Ельче між Ельче й Осасуною. Господарі трималися на дистанції у 8 очок від зони вильоту, однак аутсайдери могли скоротити відставання – саме тому необхідно було перемагати памплонців. Тим паче, що гості серйозних турнірних завдань не мають.

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Гості за весь матч провели всього 5 ударів по воротах, але саме вони відкрили рахунок з пенальті на 67-й хвилині. Його реалізував Будімір – Анте став першим футболістом Осасуни, якому вдалося забити у шести турах Ла Ліги поспіль. Втім, Елче працював значно активніше – і на 84-й хвилині команда теж була винагороджені голом. Героєм став Мілья, який замкнув подачу з кутового. 1:1! Саме з цими цифрами на табло зустріч і завершилась.

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