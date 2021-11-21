Руководство Эльче решило прибегнуть к перестановкам на тренерском мостике. Фран Эскриба ушел в отставку.

Сегодня "бело-зеленые" потерпели шестое поражение за последние 10 матчей. Очередным обидчиком Эльче стал Бетис.

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Вскоре после окончания поединка клуб на официальном сайте объявил об отставке Франа Эскрибы. "Хотим поблагодарить тренера за работу и преданность делу. Желаем удачи в его профессиональной и личной жизни", – говорится в сообщении пресс-службы.

К слову, Эскриба во второй раз возглавил Эльче в феврале и сумел спасти команду от вылета. Также специалист работал в Сельте, Хетафе и Вильяреале, где пересекался с Остапом Маркевичем. Нынешний наставник Мариуполя набирался опыта в структуре "Желтой субмарины".

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