Керівництво Ельче вирішило вдатися до перестановок на тренерському містку. Фран Ескріба пішов у відставку.

Сьогодні "біло-зелені" зазнали шостої поразки за останні 10 матчів. Черговим кривдником Ельче став Бетіс.

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Невдовзі після закінчення поєдинку клуб на офіційному сайті оголосив про відставку Франа Ескріби. "Хочемо подякувати тренеру за роботу та відданість справі. Бажаємо удачі в його професійному та особистому житті", – йдеться у повідомленні прес-служби.

До слова, Ескріба вдруге очолив Ельче в лютому і зумів врятувати команду від вильоту. Також фахівець працював у Сельті, Хетафе та Вільяреалі, де перетинався з Остапом Маркевичем. Нинішній наставник Маріуполя набирався досвіду в структурі "Жовтої субмарини".

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