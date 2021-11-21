Ельче після чергового фіаско звільнив головного тренера
Керівництво Ельче вирішило вдатися до перестановок на тренерському містку. Фран Ескріба пішов у відставку.
Сьогодні "біло-зелені" зазнали шостої поразки за останні 10 матчів. Черговим кривдником Ельче став Бетіс.
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Невдовзі після закінчення поєдинку клуб на офіційному сайті оголосив про відставку Франа Ескріби. "Хочемо подякувати тренеру за роботу та відданість справі. Бажаємо удачі в його професійному та особистому житті", – йдеться у повідомленні прес-служби.
До слова, Ескріба вдруге очолив Ельче в лютому і зумів врятувати команду від вильоту. Також фахівець працював у Сельті, Хетафе та Вільяреалі, де перетинався з Остапом Маркевичем. Нинішній наставник Маріуполя набирався досвіду в структурі "Жовтої субмарини".
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