Чемпионат Испании 2021/22, 14-й тур

Хетафе – Кадис – 3:0

Голы: Оливейра, 7, Куэнка, 60, Унал, 81, Мата, 90+4

Эльче – Бетис – начало в 19:30

Реал Сосьедад – Валенсия – 22:00

Хетафе всего месяц назад отпраздновал дебютную победу в сезоне, однако в следующем же туре кастильцы снова проиграли, опустившись на последнюю позицию. Ситуацию необходимо было исправлять – и домашний матч против Кадиса (16-я команда чемпионата) оказался очень кстати. Уже на 7-й минуте хозяева открыли счёт усилиями Оливейры, которому удалось запереть подачу Суареса с правого фланга. 1:0!

Кадис не уступал активности, но моментов у гостей было мало. До перерыва цифры на табло не изменились, но во втором тайме Хетафе дожал "желтую субмарину": на 60-й минуте Куэнка после очередной точной подачи с правого фланга метко пробил головой в ближнюю девятку, а на 81-й третий точный кросс из того же фланга завершился голом Унала – и снова головой! В компенсированное же время Мата ногой (!) установил окончательный счёт во встрече. 4:0!

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