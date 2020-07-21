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Эффектные сейвы Лунина в видеообзоре матча Эльче – Овьедо – 2:1

21 июля 11:03 - Читати українською
Эффектные сейвы Лунина в видеообзоре матча Эльче – Овьедо – 2:1
Эльче – Овьедо – 2:1 – видео голов и обзор матча

Классная игра Андрея Лунина не помогла Овьедо получить очки в последнем туре Сегунды в матче против Эльче. Смотрите видео голов и обзор матча Эльче – Овьедо на "Футбол 24".

Испания, Сегунда, 42-й тур

Эльче – Овьедо – 2:1

Голы: Жонатас, 24, Милья, 81 – Лола, 40

Эльче в середине первого тайма повел в счете, Жонатас не оставил шансов Лунину. Украинец чуть позже эффектно справился с дальним ударом, а Овьедо после этого курьезно сравнял счет – голкипер Эльче отразил мяч прямо в Лоло Гонсалеса. Далее Андрей совершил несколько роскошных сейвов, однако не мог ничего сделать с ударом Педро Мильи.

Овьедо проиграл Эльче на выезде – Лунин стал лучшим в прощальном матче, но не спас после провалов обороны

Это поражение не повлияло на турнирное положение Овьедо – команда Лунина завершила сезон на пятнадцатом месте с 53 пунктами, а Эльче с 61 очком поднялся в зону плей-офф за Ла Лигу.

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Видеоновости Испания Андрей Андрей Лунин Эльче Эльче Овьедо Овьедо
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