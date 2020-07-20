Овьедо проиграл Эльче на выезде – Лунин стал лучшим в прощальном матче, но не спас после провалов обороны

В рамках 42-го тура испанской Сегунды Эльче переиграл Овьедо на своем поле. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Испания, Сегунда, 42-й тур

Эльче – Овьедо – 2:1

Голы: Жонатас, 24, Милья, 81 – Лоло, 40

Эльче – Овьедо: онлайн-трансляция последнего матча Лунина в аренде

Финальный тур первенства в Сегунде большее значение имел для хозяев, претендовавших на зону плей-офф за выход в Ла Лигу. В свою очередь Овьедо досрочно сохранил прописку в дивизионе и приехал в автономное сообщество Валенсия бороться за престиж.

Старт поединка оказался осторожным в исполнении обеих команд, но постепенно Эльче завладел инициативой. Однако, особого напряжения у ворот Лунина "бело-зеленые" не создавали. Лишь на 14-й минуте Нино пробил низом с линии штрафной, но мяч прошел рядом со стойкой – украинский кипер контролировал ситуацию.

Однако, на 24-й Эльче забил. Это Иван Санчес после серии ошибок обороны Овьедо прострелил на линию вратарской, откуда Жонатас пробил Лунина ударом по центру – арендованный у Реала вратарь не спас. Пять минут спустя молодой украинец реабилитировался, когда перевел над перекладиной дальний выстрел Фолька.

В дальнейшем игра успокоилась, а вернули внимание зрителей к матчу гости. На 40-й минуте Овьедо неожиданно сравнял счет: фланговая атака астурийцев завершилась навесом, который кипер Эльче отразил прямо в грудь Лоло Гонсалесу – 1:1.

Второй тайм поединка оказался значительно интереснее. Соперники забыли о центре поля и старались отвечать атакой на атаку. В такой ситуации у Лунина прибавилось работы. Украинский вратарь записал в актив сразу несколько сэйвов. В частности, на 59-й минуте он вытащил из девятки удар головой от Мильи. Дальше больше: на 66-й кипер сборной Украины вытащил из-под перекладины выстрел Виктора Родригеса, а на 73-й справился с ударом в упор Кальво после углового.

Еще один удар Мильи снова стал добычей Лунина еще две минуты спустя. Но лиьш стараний украинца оказалось мало для удержания ничьей. На 81-й минуте астурийцы провалились на фланге, последовала подача от Лопеса в центр штрафной, а там никем непрекрытый Пере Милья головой переправил мяч в угол ворот.

Овьедо попытался организовать финальный штурм, но по-настоящему опасных моментов создал немного. Фактически в последние минуты матча можно вспомнить лишь удар головой от Гриппо, который заблокировал защитник Эльче.

Победа позволила Эльче подняться на 6-е место в таблице, откуда его еще может подвинуть Фуэнлабрада. Тем временем Овьедо завершил чемпионат на 15-м месте.

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