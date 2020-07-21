Ефектні сейви Луніна у відеоогляді матчу Ельче – Ов'єдо – 2:1

Класна гра Андрія Луніна не допомогла Ов'єдо здобути очки в останньому турі Сегунди в матчі проти Ельче. Дивіться відео голів та огляд матчу Ельче – Ов'єдо на "Футбол 24".

Іспанія, Сегунда, 42-й тур

Ельче – Ов'єдо – 2:1

Голи: Жонатас, 24, Мілья, 81 – Лоло, 40

Ельче в середині першого тайму повів у рахунку, Жонатас не залишив шансів Луніну. Українець трохи пізніше ефектно впорався з дальнім ударом, а Ов'єдо після цього курйозно зрівняв рахунок – голкіпер Ельче відбив м'яч прямо в Лоло Гонсалеса. Далі Андрій здійснив кілька розкішних сейвів, однак не міг нічого зробити з ударом Педро Мільї.

Ов'єдо програв Ельче на виїзді – Лунін став найкращим у прощальному матчі, але не врятував після провалів оборони

Ця поразка не вплинула на турнірне становище Ов'єдо – команда Луніна завершила сезон на п'ятнадцятому місці з 53 пунктами, а Ельче з 61 очком піднявся в зону плей-офф за Ла Лігу.