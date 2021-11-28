43-летний специалист – новый рулевой "зелено-полосатых", сообщает официальный сайт клуба.

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Франсиско занял пост, ставший вакантным после отставки Франа Эскрибы. Уроженец Альмерии работал в родном городе, пройдя путь от юниоров до первой команды "рохибланкос". Затем он тренировал УКАМ Мурсию, Луго, Кордобу, Уэску и Жирону.

Отметим, что Эльче набрал 11 очков в 14-ти матчах Ла Лиги и идет в зоне вылета. От спасительной позиции подопечные Франсиско отстают всего на один пункт.

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