43-річний фахівець – новий керманич "зелено-смугастих", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Франсіско зайняв посаду, що стала вакантною після відставки Франа Ескріби. Уродженець Альмерії працював у рідному місті, пройшовши шлях від юніорів до першої команди "рохібланкос". Потім він тренував УКАМ Мурсію, Луго, Кордобу, Уеску та Жирону.

Відзначимо, що Ельче набрав 11 очок за 14 матчів Ла Ліги та йде в зоні вильоту. Від рятівної позиції підопічні Франсіско відстають всього на один пункт.

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