Вскоре 28-летний итальянец должен появиться в суде из-за избиения мужчины, информирует Football Italia.

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Инцидент произошел еще в феврале этого года. Эль-Шаарави пришел в гости к своему товарищу Алессио Черчи, с которым начал играть в видеоигры. В один момент форвард Ромы заметил, как неизвестный мужчина разбил окно его Lamborghini и пытается залезть в салон. Стефан немедленно выбежал на улицу и начал погоню за вором. Футболист догнал свою "жертву" и прижал к земле, пока не прибыла полиция.

В мае вора приговорили на один год и четыре месяца, но параллельно он подал иск на Эль-Шаарави за якобы нанесение тяжких телесных повреждений. Теперь нападающему Ромы вместе с адвокатами придется защищаться в суде, чтобы самому не загреметь за решетку.

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