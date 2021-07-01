Горную прогулку экс-футболиста и двух его родственников прервали четверо агрессивных мужчин, информирует Marca.

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Гонсалесу (в серой кофте) и его спутникам приказали сойти с дороги. Аргумент нападавших – это частная собственность, на которую посторонние заходить не могут. Завязался спор и даже драка, во время которой Марку досталось несколько ударов палкой. Позже у пострадавшего обнаружили перелом руки.

Напомним, что Гонсалес провел за сборную Чили 56 матчей, отличился 6 голами. На клубном уровне выступал за Ливерпуль, Бетис, Реал Сосьедад, московский ЦСКА, Коло-Коло и Альбасете.

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