Игрок провел предварительные переговоры с руководством Лацио о возможном трансфере, сообщает Corriere Dello Sport.

Эль-Шаарави отстранили от матчей за позорное поведение в чемпионате Китая

Шанхай Шэньхуа готов отпустить Эль-Шаарави в бесплатную аренду до февраля, при условии, что в этот период новый клуб будет платить ему зарплату – примерно 4 млн евро. В январе стороны должны согласовать сумму выкупа.

К слову, статистика итальянца в Китае не впечатляет – всего 19 матчей, 4 гола и 3 ассиста после перехода летом 2019 года.

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