Эль-Шаарави может вернуться в Серию А – нападающий продолжает искать варианты покинуть Китай
17:22 - Читати українською
Нападающий Шанхай Шэньхуа Стефан Эль-Шаарави ведет переговоры с римским Лацио.
Игрок провел предварительные переговоры с руководством Лацио о возможном трансфере, сообщает Corriere Dello Sport.
Эль-Шаарави отстранили от матчей за позорное поведение в чемпионате Китая
Шанхай Шэньхуа готов отпустить Эль-Шаарави в бесплатную аренду до февраля, при условии, что в этот период новый клуб будет платить ему зарплату – примерно 4 млн евро. В январе стороны должны согласовать сумму выкупа.
К слову, статистика итальянца в Китае не впечатляет – всего 19 матчей, 4 гола и 3 ассиста после перехода летом 2019 года.
Пекельний старт Бундесліги: відставка через два тури з 1:11, плювок, бойкот тренувань, "козли" обіс*алися
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter